В Ликино‑Дулеве построят новый корпус лицея

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается строительство нового трехэтажного корпуса лицея, рассчитанного на 550 мест, он появится на улице Степана Морозкина — на объекте ведется кладка внешних и внутренних стен. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы региона «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». В здании обустроят блок начальной школы, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы, спортзал, столовую. Корпус составит с основным зданием единый архитектурный ансамбль — их соединит теплый переход на уровне второго этажа. Общая площадь здания пристройки составит более 6,5 тыс. кв. м, открыть его планируется 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.