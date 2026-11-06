«Мой шок в шоке!»: Костенко отреагировала на встречу Тарасова с «сестрой-близняшкой»

VOICE: Костенко назвала ролик со встречей Тарасова с «сестрой» видео года

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летний Дмитрий Тарасов встретился с блогером Еленой Морозовой, которую из-за внешнего сходства называют его сестрой-близняшкой. Футболист навестил женщину в квартире, привез продукты и записал совместное видео.

Фото: [соцсети]

В ролике футболиста отметил, что Елена — хороший человек, и иронично добавил, что она на него больше похожа, чем он сам.

32-летняя жена Тарасова Анастасия Костенко отреагировала на видео со встречей, передает VOICE. Она назвала ролик «видео года», выразила удивление его популярностью и пошутила о своей скромности и черном юморе.

«Мне кажется, можно смело сказать, что это видео года. Мой шок в шоке! А можно такую активность всегда? Я готова публиковать все что у нас есть», — сказала она.

Сама Елена рассказала, что их с Тарасовым часто путают. Она отметила, что несколько раз фотографировалась от имени футболиста, и его подписчики отмечали ее фото у себя. Елена стала известна в 2021 году благодаря фразе «А мне пофиг», которая превратилась в популярную шутку.

Ранее Анастасия Костенко оправдала Дмитрия Тарасова за сдержанность на шоу «Ставка на любовь».

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