В Мытищах построят жилой комплекс с магазинами и спортзалом

В Мытищах возводят жилой комплекс с магазинами, кафе, спортивным залом и почтовым отделением, для семей с детьми здесь также строят детский сад на 250 мест. Завершить строительство двух жилых корпусов планируют в третьем квартале 2027 года, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В новостройках обустроят более 1 тыс. квартир, корпуса состоят из секций разной высоты — до 26 этажей. На территории обустроят закрытый двор с детскими игровыми площадками и местами для отдыха, подземный паркинг на 558 машино-мест. Для жильцов предусмотрены помещения для хранения велосипедов и личных вещей.

Инспекторы ведомства проверили ход работ, готовность объекта составляет 18%. Строители возводят надземные конструкции и продолжают работы под землей. Строительство ведет компания «Специализированный застройщик „На Минской“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.