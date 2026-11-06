Игра Мохамеда Аззи за ЦСКА впечатлила тренеров Алжира: первый вызов в сборную страны

Защитник ЦСКА Аззи впервые получил вызов в сборную Алжира

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи впервые получил вызов в сборную Алжира. Футболист может дебютировать за национальную команду в матчах квалификации к Кубку африканских наций с Того, которые пройдут 14 и 17 ноября.

24-летний Аззи выступает в России с февраля 2025 года, когда его рассмотрели в клубе «Белуиздад» селекционеры махачкалинского «Динамо». За неделю до закрытия минувшего трансферного окна ЦСКА купил энергичного латераля у махачкалинцев за €3,3 млн. Аззи заключил контракт с армейцами контракт до 2030 года.

В нынешнем сезоне алжирец провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России (шесть — за «Динамо» Махачкала, девять — за ЦСКА). В его активе гол и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков включен в число номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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