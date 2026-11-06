Порядка 900 заявок подали на конкурс-премию «Безграничные возможности»

Замминистра труда России Дмитрий Лигомина на Всероссийском физкультурном фестивале «Кубок мужества» подвел промежуточные итоги конкурса-премии «Безграничные возможности» и рассказал о новых призах для участников, по итогам месяца на конкурс подали почти 900 заявок из 84 регионов России.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что жители Подмосковья уже подают свои проекты на конкурс. По его словам, это истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона.

Партнеры конкурса поддержат участников всех 12 номинаций. Так, например, в номинации «Открывая возможности» и «Технологии возможностей» можно получить 1 млн рублей от компании «Герофарм», номинации «Территория равных возможностей» — 500 тыс. рублей от компании «Моторика». Грант на развитие технологий для людей с нарушениями зрения составит 500 тыс. рублей от фонда «Наука, искусство и спорт» и так далее.

Подать заявку можно до конца ноября, для этого нужно заполнить анкету на сайте «Безграничные возможности» и кратко рассказать свою историю или представить проект.

Конкурс проводится Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В Подмосковье координатором регионального этапа является Министерство социального развития Московской области.

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