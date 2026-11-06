В Подмосковье оформили более 28 тыс. заявлений на бесплатное зубопротезирование

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой по получению справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование, воспользовались свыше 28 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для постановки в очередь нужно получить заключение стоматолога о показаниях к зубопротезированию и подать заявку на региональном портале. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога могут пройти ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Результат рассмотрения заявки появится в личном кабинете регпортала в течение семи рабочих дней.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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