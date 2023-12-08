Самыми распространенными видами птиц в Подмосковье оказались: большая синица, лазоревка и свиристель

В ноябре в России стартовал исследовательский проект по изучению зимующих птиц «Российская зима», инициированный Союзом охраны птиц России. Бердвочеры Подмосковья определили самых распространенных зимующих птиц региона. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что зачастую в ведомство присылают фото пернатых обычные граждане, которые пошли в лес за грибами или покататься на лыжах и случайно увидели и сфотографировали интересную пташку. Такие находки от жителей региона очень ценны и учитываются при ведении Красной Книги Московской области и мониторингового списка редких видов.

В нашем регионе бердвочерами в ноябре был отмечен массовый пролет свиристелей и клестов-еловиков, на кормушках замечены снегири, поползни, пестрые дятлы, большие и хохлатые синицы. Также в этот период, по словам натуралистов, водоплавающие птицы активно сбиваются в стаи и перемещаются в поисках подходящих для зимовки мест, часть из них задерживается с отлетом и покинет регион с наступлением заморозков.

По итогам наблюдений на сегодняшний день самыми распространенными видами птиц в области оказались: большая синица (136 наблюдений), лазоревка (120 наблюдений), свиристель (94 наблюдения). Среди редких представителей пернатых наблюдателями отмечены: малая поганка и зимородок (Воскресенский г. о.), глухарь и тетерев на севере области (Дмитровский г. о.), сирийский дятел (юг области), трехпалый дятел (г.о. Щелково).