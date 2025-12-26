Сбор новогодних елок откроют по всей России

Российский экологический оператор, сотрудничая с движением «Экосистема», запускает общероссийскую акцию «Елковорот», цель которой — сбор отслуживших новогодних елок для их последующей переработки. Для этого планируется обновить интерактивную карту пунктов приема на платформе «Уберу» и привлечь к участию региональных операторов, занимающихся утилизацией твердых коммунальных отходов в различных областях страны.

По информации пресс-службы РЭО, организация сбора и переработки елок — это простой и доступный способ вовлечь граждан в ответственное отношение к окружающей среде. Такие акции позволяют сократить объем отходов, попадающих на полигоны, уменьшить их вредное воздействие и продемонстрировать возможности повторного использования сезонных отходов в экономике. Особое внимание уделяется необходимости обеспечить всем жителям страны возможность правильной утилизации елок.

Движение «Экосистема» разрабатывает единый информационный ресурс «Елковорот», который станет главным источником актуальных данных о точках приема новогодних деревьев в каждом регионе России. По предварительным оценкам, к 2026 году россияне приобретут около полумиллиона живых елок, которые при грамотной утилизации могут получить вторую жизнь.

Председатель Совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что елки, оказавшиеся на свалках, разлагаются десятилетиями, выделяя парниковые газы. Поэтому объединение информации о пунктах сбора на единой карте поможет жителям быстро находить ближайшие пункты и отправлять деревья на переработку.

Интерактивная карта, создаваемая совместно с сервисом «Уберу» от ППК РЭО, сейчас находится в процессе наполнения. Региональные представители, общественные организации и партнеры проекта могут добавлять информацию о пунктах приема. Логистику сбора обеспечат местные партнеры, а дальнейшее использование елок — переработка в щепу, передача в зоопарки, приюты и фермерские хозяйства — будет определяться в каждом регионе в соответствии с имеющейся инфраструктурой.

После переработки елки превращаются в щепу, которую используют для создания экологических троп, в качестве подстилки для животных или для подготовки лыжных трасс. Из сотни деревьев получается примерно 0,4 кубометра щепы. По расчетам организаторов, переработка полумиллиона елок позволит обеспечить питанием и материалами для содержания десятки тысяч животных.

На сайте проекта «Елковорот» также размещены инструкции по подготовке елок к сдаче, интерактивные функции и экотрекер, позволяющий участникам регистрировать факт сдачи деревьев, зарабатывать экобаллы и получать именные сертификаты за участие в акции.