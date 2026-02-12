Сбор платежей за вывоз мусора достиг 96,4% в прошлом году

По результатам прошедшего года уровень оплаты услуг по вывозу твердых бытовых отходов в Российской Федерации достиг исторического максимума — 96,4%. Рост составил 0,3 процентных пункта относительно показателя 2024 года. Для сравнения, на начальном этапе преобразований отрасли в 2019-м доля оплаченных счетов не превышала 77,7%.

Постоянное увеличение доли поступающих платежей свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по модернизации сектора, подчеркнула генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. По ее словам, основой для дальнейшего развития системы обращения с ТКО остаются повышение понятности начислений, внедрение цифровых технологий и усиление ответственности компаний-операторов в регионах.

Наивысший результат среди федеральных округов продемонстрировал Северо-Западный, где было оплачено 99,1% начислений. В лидеры также вошел Уральский федеральный округ с показателем 97,9%. Уровень собираемости в Центральном и Приволжском округах идентичен и составляет 96,8%, что отражает стабильную платежную дисциплину населения и результативную работу операторов. В Сибирском федеральном округе значение достигло 96,1%. Замыкает пятерку лидеров Южный федеральный округ, где оплачено 94,8% счетов.

Суммарный объем начислений за работу с отходами за год составил 348,3 миллиарда рублей, из них фактически поступило 336 миллиардов рублей. Количество выставленных счетов увеличилось на 17,8% в сравнении с предыдущим годом.

В ряде субъектов Российской Федерации зафиксированы исключительно высокие, в том числе превышающие плановые, значения. В Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Республике Коми процент оплаты превысил 100-процентную отметку. Данный факт означает, что жителями этих регионов была погашена не только текущая задолженность, но и долги за прошедшие периоды.

Кроме того, по завершении 2025 года в новых регионах наблюдается поступательное развитие сферы обращения с ТКО. Операторы Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей работают уже второй год; за это время полностью налажены договорные отношения с потребителями и сформированы клиентские базы. В Луганской Народной Республике региональный оператор начал деятельность с начала текущего года. Сейчас там поэтапно организуются маршруты и логистика для транспортировки отходов, активно заключаются договоры с абонентами и создается основа для стабильной работы всей системы обращения с твердыми коммунальными отходами.