Сброс неочищенных сточных вод в ручей Малинец зафиксировали в Богородском округе

Инспекторы эконадзора Подмосковья объявили администрации Богородского городского округа предостережение о недопустимости нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что ранее в ведомство поступили обращения жителей города Электроугли с жалобами на сброс неочищенных сточных вод в ручей Малинец, приток реки Малиновки. Выяснилось, сброс в ручей происходит из-за нарушения герметичности напорного коллектора канализационно-насосной станции.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что, помимо этого, в другом месте обнаружили сброс из коллектора на рельеф местности, откуда сточные воды поступают в приток ручья Малинец.

При этом на момент проведения надзорного мероприятия сотрудники предприятия «Богородские коммунальные системы» уже проводили аварийно-восстановительные работы по прочистке коллектора.