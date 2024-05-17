Сброс отходов объемом 190 кубометров предотвратили в Раменском

«Объединив усилия в борьбе с нелегальными транспортировщиками отходов, можно добиться снижения нарушений и рассчитывать на то, что перевозчики в следующий раз не будут повторять своих ошибок и будут осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.