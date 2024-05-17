Сброс отходов объемом 190 кубометров предотвратили в Раменском
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Раменском в рамках совместного рейда инспекторов Министерства экологии и природопользования Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности Московской области и Главного управления содержания территорий Московской области предотвратили сброс отходов объемом 190 кубометров.
В ходе рейда было проверено 25 единиц техники. Выяснилось, что у восьми отсутствовали документы на транспортировку строительных отходов. На нарушителей завели административные дела. Грузовики, на которых перевозили мусор, задержали.
«Объединив усилия в борьбе с нелегальными транспортировщиками отходов, можно добиться снижения нарушений и рассчитывать на то, что перевозчики в следующий раз не будут повторять своих ошибок и будут осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.