«Счёт шёл на минуты». На Сахалине спасли от пластикового кольца на шее 230-килограммового морского льва

В Невельском районе Сахалинской области 10 июня освободили от пластикового кольца краснокнижного сивуча. Как сообщили в правительстве региона, это первый в России случай спасения редкого морского млекопитающего на брекватере (волнорезе), окруженном морем.

Туристы заметили травмированных животных весной на волнорезе в акватории Невельского порта. Специалисты выявили двух особей, нуждавшихся в помощи. Пластик попал на шею зверей, предположительно, во время миграции.

Был разработан план спасения. Министр экологии области Андрей Саматов пояснил, что у сивучей начался репродуктивный период, они агрессивны. Опыта работы в таких условиях не было.

Операцию провели при участии лучших экспертов: дроном оценили обстановку (рядом находилось около 500 особей), животное обездвижили дротиком с седативным препаратом. Ветеринары высадились на брекватер, срезали кольцо, обработали рану и ввели антидот анестезии. Вес спасенного самца — около 230 кг.

Как отметил директор Сахалинского зооботанического парка Степан Сергеев, без помощи сивуч погиб бы к концу сезона. На следующей неделе планируют освободить второго пострадавшего. Полученный опыт ляжет в основу методики спасения краснокнижных морских львов.

Ранее сообщалось о том, что загрязнение пластиком поставило под угрозу морские экосистемы.