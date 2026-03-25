Семь компаний стали новыми членами ассоциации «Ресурс», развивающей ЭЗЦ в России

В 2026 году семь новых компаний стали участниками ассоциации «Ресурс», ориентированной на продвижение принципов циркулярной экономики.

Членами объединения теперь являются:

ООО «АЛЬФАНОРД» из Санкт-Петербурга, которое производит технику и оборудование для коммунальной сферы. ООО «Маг Системы», разрабатывающее IT-решения для жилищно-коммунального хозяйства. АО «Рязанский скарабей» — рязанское предприятие, специализирующееся на переработке отходов. ООО «ЭКО-Сити», выступающее региональным оператором по обращению с отходами в ряде районов Башкортостана. ООО «Экспертмонтаж» — проектная организация, которая создает объекты для работы с отходами. ООО «Монтажный центр „КРОМАНН СЕРВИС“, производитель и поставщик коммунальной техники, используемой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). ООО „Полигон“, компания, осуществляющая регулируемую деятельность по обращению с ТКО на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Как сообщила пресс-служба РЭО, на сегодняшний день в ассоциацию «Ресурс» входит порядка двухсот организаций, что делает ее одним из наиболее крупных профессиональных объединений в России, сфокусированных на вопросах экономики замкнутого цикла.

«Повышение интереса рынка к деятельности Ассоциации связано с ее функцией открытой и доступной площадки для взаимодействия бизнеса с органами государственной власти», — уточнили в пресс-службе.

Справка: ассоциация «Ресурс» была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году.