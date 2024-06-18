Семь незаконных свалок обнаружили инспекторы эконадзора в городском округе Щелково

Несколько случаев незаконного складирования строительных отходов выявили инспекторы эконадзора в деревне Литвиново в городском округе Щелково. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе надзорных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель самосвала, с которого сбрасывались незаконно завезенные техногенные грунты, что и стало основанием для более детального обследования земель в Литвинове.

Так, в результате выявлено семь свалок лома бетона в кусковой форме, боя кирпича и железобетона, автопокрышек, древесных отходов и прочего мусора. При этом нарушения произошли в результате того, что правообладатели земель не контролировали их состояние и целевое использование.

По итогам надзорных мероприятий правообладателям земель, пятерым гражданам, а также ООО «Футболки» и «АС Комплект» объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Собственников обязали контролировать сохранность земель и не допускать завоза и размещения отходов.