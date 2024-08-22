Семейству в Ногинске предстоит возместить ущерб на миллиард рублей за огромную незаконную свалку

Двоих организаторов огромной незаконной свалки в Ногинске обяжут возместить ущерб, который был причинен почвам. Его размер составляет более миллиарда рублей, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Как рассказали в ведомстве, руководитель одной из компаний и его сын организовали несанкционированную свалку в районе деревни Вишняково. Отходы они размещали в карьере, где раньше добывался песок. При этом нарушители заверяли клиентов в том, что действуют легально и в дальнейшем перенаправят отходы на законные площадки размещения.

В результате в карьере было захоронено более миллиона кубометров мусора. Общая площадь свалки составила более 83 тысяч квадратных метров. Организаторы заработали на незаконной деятельности свыше 17 миллиардов рублей.