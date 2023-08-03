Серпуховские активисты поучаствовали в проекте «ЭкоЛогичный день»

Глава подмосковного городского округа Серпухов Сергей Никитенко рассказал, что юные активисты общественных организаций стали участниками проекта «ЭкоЛогичный день». Этим глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Как рассказал Никитенко, инициатором проведения подобного проекта стала руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц. Общественница получила поддержку от Росмолодежи и Фонда президентских грантов.

Так, шесть команд, которые составили молодые ребята, решали ряд смоделированных экологических проблем: придумывали новые, более экологичные пути утилизации мусора, разрабатывали проекты перерабатывающих предприятий и следили за различными показателями «экологичности».

После этого депутат городского совета Николай Пушкин провел экскурсию для ребят по полигону ТБО «Съяново», где, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, провели рекультивацию.

Сам глава Серпухова убежден, что подобные мероприятия помогут сформировать у молодого поколения экологичное отношения к окружающей среде.