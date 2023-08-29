Сезон опят начался в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах появились опята, сообщили в Минэкологии региона. Сезон сбора этих грибов продлится до начала октября.

«Осенние опята для многих являются одними из любимейших грибов, ведь при походе за ними в лес с пустой корзинкой точно не останешься, да и блюда из них получаются вкусными», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В Подмосковье можно встретить опята разных видов. Наиболее узнаваемые из них – летние и осенние. Съедобными также являются опята весенние и зимние, луговые и сосновые. Растут опята чаще всего в сырых лесах и оврагах, местах с поваленными деревьями и дряхлыми пнями.

При сборе съедобных грибов всегда следует помнить об их подражателях. В подмосковных лесах чаще встречаются такие ложные опята, как серопластинчатый, кирпично-красный, серно-желтый, водянистый, галерина окаймленная.