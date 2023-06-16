Шатурские лесничие организовали борьбу с «прожорливыми» бабочками, испугавшими жителей

С приходом лета активизируются многие насекомые. Иногда их «атаки» приводят к ужасным последствиям.

Жители Шатуры в соцсетях, например, просят помощи в борьбе с лесным паразитом — непарным шелкопрядом. По их словам, лес в середине июня выглядит, как в ноябре — все деревья практически стоят без листвы.

По информации Шатурского лесничества, плановые работы по ликвидации очагов вредных организмов на территории земель лесного фонда проводились с 20 по 30 мая. Там пообещали, что к августу леса вновь станут зелеными.

«Для локализации очагов вредных организмов проведена наземная обработка биологическим инсектицидом наземными машинами в аэрозольном режиме по технологии „сухого тумана. Через неделю личинки будут прекращать питаться и начнут окукливаться. К августу на деревьях листва восстановится“, — пообещали в Шатурском лесничестве корреспонденту интернет-издания „Подмосковье сегодня“.

В администрации городского округа Шатура нам объяснили, что обработка биологическими инсектицидами проводиться не будет.

«Этого делать нельзя в связи с защитным статусом лесов Московской области, наличием населенных пунктов, водоохранных объектов, особо защищаемых участков леса и ООПТ областного значения. Проведение обработок авиационным способом и применение химических инсектицидов запрещено», — сообщил начальник сектора экологии администрации горокруга Шатура Вячеслав Рябчиков.

Ранее мы писали, что в городском округе Шатура леса обрабатывают от вредителей.