Шесть концессионных соглашений на строительство КПО подписали в Красноярском крае

Основанием для заключения данных соглашений послужило распоряжение Правительства Российской Федерации № 649-р, которое дает возможность 19 регионам страны создавать подобные объекты по упрощенной процедуре, не прибегая к организации конкурсных торгов.

«Предоставление концессий в обход конкурсных процедур позволяет регионам в кратчайшие сроки начать строительство современных комплексов. Это напрямую способствует реализации целей национального проекта "Экологическое благополучие" и внедрению принципов циклической экономики. Красноярский край был одним из первых, кто активно воспользовался этой возможностью. Общий объем инвестиций в строительные работы оценивается в 14,25 миллиарда рублей», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ответственным за реализацию проектов является ООО «Красноярский РЭО». В Богучанском районе планируется возвести экотехнопарк, рассчитанный на переработку до 21 тысячи тонн отходов в год. В Канске будет построен комплекс мощностью 115 тысяч тонн, в Лесосибирске — 45 тысяч тонн, в Минусинске — 75 тысяч тонн, в Назарово — 121 тысяча тонн, а в Норильске — 71 тысяча тонн.

Общая мощность этих новых объектов позволит перерабатывать 448 тысяч тонн отходов ежегодно, утилизировать 158 тысяч тонн (включая 126 тысяч тонн органических отходов и 32 тысячи тонн обезвреживания), а также обеспечит размещение 323 тысяч тонн отходов.