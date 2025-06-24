Шесть объектов ТКО мощностью 478 тысяч тонн в год построят в Приморье

Власти Приморского края утвердили финансирование шести проектов, направленных на строительство инфраструктуры для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Планируется, что общий объем обрабатываемых отходов составит 478 тысяч тонн в год. Примечательно, что в этом регионе концессионные соглашения будут оформлены без конкурсных процедур.

Согласно информации от пресс-службы ППК «Российский экологический оператор», специалисты РЭО разработали финансовое обоснование для шести объектов, предназначенных для работы с ТКО в Приморском крае. Правительство региона утвердило эти обоснования 29 мая 2025 года. Основанием для этой работы стало распоряжение Правительства РФ № 649-р, датированное 20 марта 2025 года.

В рамках проектов планируется строительство комплексов для сортировки отходов. Среди них: Кавалеровский технологический кластер (мощностью 37 тыс. тонн), Яковлевский (28 тыс. тонн), Промышленный технологический кластер (72 тыс. тонн), Спасский (21 тыс. тонн), Холмистая (220 тыс. тонн) и Уссурийский (100 тыс. тонн).

Распоряжение № 649-р направлено на ускорение создания новых мощностей для обращения с ТКО. В общей сложности, в 19 регионах планируется создать мощности для переработки 5 млн тонн ТКО ежегодно, утилизации — 2,3 млн тонн и размещения — 3,5 млн тонн. Эти меры призваны содействовать достижению целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и реализации задач, определенных указом Президента России о национальных целях развития до 2030 года.