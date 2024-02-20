Шестерых предпринимателей из Королева наказали за незаконное складирование мусора

Инспекторы эконадзора вынесли шесть постановлений об административном наказании по фактам незаконного в городском округе Королев. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Примечательно, что все шестеро предпринимателей допустили аналогичные нарушения. Каждый из них складировал вблизи своих объектов мусор, упакованный в ящики или мешки для последующего самостоятельного вывоза.

Отмечается, что всех нарушителей оштрафовали на общую сумму свыше двухсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Минэкологии выявило в Королеве несанкционированный источник сбросов в Нехлюдов ручей.