Шлагбаумы и фотоловушки появятся в лесах Подмосковья

Шлагбаумы и фотоловушки установят в лесах Подмосковья в рамках противопожарного обустройства территорий. Об этом говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, в этом году в лесах региона планируется установить 292 шлагбаума. Тридцать два из них установят на территории муниципалитетов с высокой пожарной опасностью. Помимо этого, будут установлены фотоловушки, что позволит отслеживать нарушения.

По состоянию на сегодняшний день в лесах уже отремонтировали восемьдесят и установили сорок шесть новых шлагбаумов.

За нарушение правил пожарной безопасности на лесных территориях могут грозить штрафы, а также лишение свободы на срок от восьми лет.