Штаб ТКО: в 2026 году регионы закупят 834 единицы спецтехники для вывоза мусора

В 2026 году российские субъекты планируют пополнить автопарк 834 единицами специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов.

Такие данные были представлены в ходе заседания правительственной рабочей группы, посвященной вопросам совершенствования системы обращения с отходами. Из общего числа запланированных закупок 652 единицы предназначены для замены устаревшей техники, а 182 машины станут дополнением к существующему парку.

За прошедшую неделю регионы приобрели 25 мусоровозов, которые распределены между пятью субъектами: Приморский край получил 12 единиц, Красноярский край – 9, Московская область – 2, а Пензенская и Рязанская области – по одной единице.

Замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев поблагодарил регионы за проделанную работу и сообщил, что в текущем месяце ожидается поступление новой техники в Новосибирскую и Краснодарскую области, каждая из которых планирует докупить по две единицы.

В перспективе, до 2028 года, российские регионы намерены закупить свыше двух тысяч единиц различного специализированного транспорта для нужд обращения с отходами, включая мусоровозы, ломовозы и бункеровозы. Для поддержки этих инициатив действует программа льготного лизинга, позволяющая приобретать технику по ставке, равной 75% от ключевой ставки Банка России.