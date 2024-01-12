Штрафы почти на 4 млн рублей выписали в Подмосковье с начала года за нелегальную перевозку стройотходов

Штрафы на 3,9 миллиона рублей выписали в Подмосковье с начала года за нелегальную транспортировку строительных отходов. Всего было выписано 55 постановлений, сообщили в ГУСТ региона.

Больше всего нарушений выявили в Одинцово — в этом округе было выписано 27 штрафов почти на 2,8 миллиона рублей.

По итогам прошлого года в Подмосковье было выписано свыше 14 тысяч штрафов почти на 598 миллионов рублей.

Размер штрафа за незаконную перевозку строительного мусора составляет 3-5 тысяч рублей для физлиц, 10-40 тысяч рублей для ИП, 15-30 тысяч рублей для должностных лиц, 100-250 тысяч рублей для юрлиц.