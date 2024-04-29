Силы и средства Комлесхоза Подмосковья находятся в режиме повышенной готовности

В период длинных майских выходных все силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности.

Так, на территории лесов осуществляется постоянный контроль. В том числе следят за состоянием торфяников. Леса мониторят на предмет пожаров не только на земле, но и с воздуха.

Областная диспетчерская служба комитета работает в круглосуточном режиме. На территориях, где любят отдыхать жители, проводятся патрулирования с участием сотрудников лесной охраны и правоохранительных органов.

Вся техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в состоянии постоянной готовности к ликвидации возгораний в лесах.