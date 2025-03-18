Сингапурские ученые выявили новый способ переработки осадков сточных вод

Специалисты Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали новый метод, преобразующий осадок сточных вод в экологически чистый водород и одноклеточный белок, пригодный для корма животных. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что указанный процесс решает две серьезные проблемы: утилизацию отходов и устойчивое производство ресурсов, а также поддерживает усилия университета по борьбе с изменением климата и содействию экологической устойчивости. Так, указанный метод превращает отходы в ценные ресурсы, сокращая ущерб для экологии и создавая возобновляемые источники энергии и экологически чистые продукты питания.

Добавляется, что процесс включает механическое измельчение осадка, после чего химическую обработку, отделяющую вредные металлы от органических веществ, таких как белки и углеводы.

Ранее сообщалось, что в России создана тест-система для проверки качества воды через смартфон.