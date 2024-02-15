Синоптик Позднякова назвала сроки наступления настоящей весны в России

Жители нашей страны с нетерпением ждут прихода весны. Синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, когда можно снимать пуховики и термобелье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что метеорологическая весна в России, в отличие от календарной, наступает лишь в начале последней декады марта.

По словам метеоролога, наступление активной ранней весны маловероятно.

Она добавила, что настоящая весна придет 19–21 марта.