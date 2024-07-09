Синоптик Позднякова считает, что природные катаклизмы участились в силу глобального потепления

Количество опасных погодных явлений на территории наше страны значительно увеличилось. Если в прошлом году по сравнению с 2022-м отмечено увеличение на 22%, то только за половину текущего рост составил почти 30%. Весенний сезон этого года принес серию разрушительных наводнений, а также за последние годы значительно выросли и аномальные температуры, и сильные ливни, и ураганы. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, почему это происходит и что будет дальше. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, климат оценивают посредством метеостанций, число которых ежегодно растет, поскольку необходимо правильно оценивать погодные явления.

Метеоролог добавила, что тенденция потепления действительно существует, климат теплеет на большей части нашей страны. И всегда в данном случае конвективные процессы становятся более активными даже в зимний период, поскольку города обогреваются. Трафик обогревает город, и туда же идут холодные воздушные массы, при которых наблюдается самый большой объем снегопадов и неблагоприятных зимних явлений.

По ее мнению, в наращивании числа измерительных приборов огромную роль сыграло и рост количества вышек сотовой связи. Так, на каждой из них установлены автоматические станции, а также стало больше спутников, которые умеют мерить температуру и многое другое.