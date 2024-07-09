Синоптик Позднякова считает, что природные катаклизмы участились в силу глобального потепления
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Количество опасных погодных явлений на территории наше страны значительно увеличилось. Если в прошлом году по сравнению с 2022-м отмечено увеличение на 22%, то только за половину текущего рост составил почти 30%. Весенний сезон этого года принес серию разрушительных наводнений, а также за последние годы значительно выросли и аномальные температуры, и сильные ливни, и ураганы. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, почему это происходит и что будет дальше. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, климат оценивают посредством метеостанций, число которых ежегодно растет, поскольку необходимо правильно оценивать погодные явления.
Метеоролог добавила, что тенденция потепления действительно существует, климат теплеет на большей части нашей страны. И всегда в данном случае конвективные процессы становятся более активными даже в зимний период, поскольку города обогреваются. Трафик обогревает город, и туда же идут холодные воздушные массы, при которых наблюдается самый большой объем снегопадов и неблагоприятных зимних явлений.
По ее мнению, в наращивании числа измерительных приборов огромную роль сыграло и рост количества вышек сотовой связи. Так, на каждой из них установлены автоматические станции, а также стало больше спутников, которые умеют мерить температуру и многое другое.