Синоптик Позднякова заявила, что непогоду в столицах принес атлантический циклон

В минувшие сутки непогода застала жителей обеих столиц. В Москве наблюдался сильный, порывистый ветер, а в северной столице даже выпал снег. Синоптик Татьяна Позднякова назвала причины непогоды и ее последствия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, Санкт-Петербург попал в тыловую часть циклона на холодном фронте, из-за чего выпал значительный объем снега, что наблюдалось также и в Карелии.

Метеоролог подчеркнула, что подобные события в природе в апреле допустимы и не следует удивляться этому.

Она добавила, что при этом новых паводков, беспокоящих в настоящее время многие регионы РФ, удастся избежать. Объем выпавшего снега не должен оказать значительного влияния на гидрологический режим во всех регионах.