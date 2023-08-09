Синоптик Шувалов объяснил вероятность тропических ночей в Московском регионе этим летом

Сегодня в столичном регионе прошла тропическая ночь, то есть температура воздуха не опускалась ниже 21 °С. Метеоролог Александр Шувалов рассказал, в чем особенность данных ночей, будут ли они еще в этом сезоне и об их влиянии на здоровье. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, такие ночи характеризуются температурой воздуха выше 20 °С, а влажность при отсутствии дождей днем понижается до 50%, а ночью повышается.

Синоптик подчеркнул, что это несвойственно для умеренного климата, в связи с чем весьма изматывает организм ночью и не дает ему отдохнуть.

Он отметил, что такие ночи в этом сезоне не повторятся, поскольку период зноя в регионе идет к концу.