Синоптик Вильфанд заявил, что на столицу вновь надвигаются суровые морозы

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, первая рабочая неделя в столице будет «разнообразной погодой на любой вкус». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что причина в том, что через Москву пройдет циклон, что будет ознаменовано пасмурной погодой и низким атмосферным давлением.

По мнению метеоролога, в четверг ожидается сильный снегопад, а температура воздуха приблизится к нулю.

Он отметил, что к выходным температура вновь опустится до -15 °С и ниже.