Система фотофиксации для отслеживания процесса вывоза отходов внедрена в России

В РФ внедрили систему фотофиксации для мониторинга вывоза мусора
Фото: [Медиасток.рф]
Теперь процесс транспортировки мусора от мест сбора по всей стране подтверждается визуально, так как все регионы, находящиеся под контролем операторов, интегрированы в федеральную систему учета (ФГИС УТКО). Работники, отвечающие за вывоз, обязаны предоставлять фотоподтверждения контейнеров до и после загрузки мусора в специализированные машины. Таким образом, правительство контролирует качество услуг, предоставляемых населению. Об этом стало известно на совещании, посвященном организации системы обращения с твердыми бытовыми отходами, которое проходило в Координационном центре Правительства РФ. Подготовкой доклада занимались эксперты Российского экологического оператора.
«По всей стране используется инструмент для мониторинга вывоза мусора и оценки состояния контейнерных площадок. Этот масштабный контроль реализуется благодаря мобильному приложению, разработанному РЭО. Оно дает возможность фотографировать контейнеры до и после их очистки. В настоящее время все 85 субъектов Российской Федерации отправляют эти фотографии в систему, а искусственный интеллект помогает сотрудникам РЭО анализировать полученные изображения и оценивать эффективность процесса вывоза отходов», – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
На прошлой неделе Республика Дагестан стала последним регионом, присоединившимся к системе.
Созданный РЭО механизм мониторинга предоставляет возможность в реальном времени подтверждать соблюдение графиков вывоза отходов, оперативно реагировать на жалобы граждан, фиксировать нарушения и составлять объективную оценку работы региональных операторов, обеспечивая большую прозрачность системы.