Система фотофиксации для отслеживания процесса вывоза отходов внедрена в России

Теперь процесс транспортировки мусора от мест сбора по всей стране подтверждается визуально, так как все регионы, находящиеся под контролем операторов, интегрированы в федеральную систему учета (ФГИС УТКО). Работники, отвечающие за вывоз, обязаны предоставлять фотоподтверждения контейнеров до и после загрузки мусора в специализированные машины. Таким образом, правительство контролирует качество услуг, предоставляемых населению. Об этом стало известно на совещании, посвященном организации системы обращения с твердыми бытовыми отходами, которое проходило в Координационном центре Правительства РФ. Подготовкой доклада занимались эксперты Российского экологического оператора.