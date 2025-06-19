Система по переработке мусора и его вторичному использованию будет сформирована в Петербурге

«Президентом Российской Федерации поставлена четкая задача: к 2030 году обеспечить стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов, вдвое сократить объемы захоронения отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов производства и потребления до не менее 25%. Подписанные соглашения в сфере охраны окружающей среды послужат основой для перехода Санкт-Петербурга к модели экономики замкнутого цикла, значительного уменьшения нагрузки на природные ресурсы и улучшения условий жизни горожан», — подчеркнул Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.