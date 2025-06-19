Система по переработке мусора и его вторичному использованию будет сформирована в Петербурге
В Санкт-Петербурге создадут систему по утилизации отходов
Фото: [Медиасток.рф]
Российский экологический оператор (РЭО) и Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга пришли к соглашению о совместной работе над созданием системы утилизации отходов и вовлечении вторичных ресурсов в экономику города. Подписание соответствующего договора состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Специалисты РЭО будут оказывать содействие в разработке и реализации проектов, направленных на глубокую переработку отходов в Санкт-Петербурге, а также предоставлять консультации и экспертные заключения по вопросам законодательства», — сообщили представители пресс-службы РЭО.
Данное соглашение создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в экологические инициативы. Планируется возведение экотехнопарка с комплексами для переработки отходов. Помимо этого, будет разработана программа обучения специалистов в области обращения с отходами.
«Президентом Российской Федерации поставлена четкая задача: к 2030 году обеспечить стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов, вдвое сократить объемы захоронения отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов производства и потребления до не менее 25%. Подписанные соглашения в сфере охраны окружающей среды послужат основой для перехода Санкт-Петербурга к модели экономики замкнутого цикла, значительного уменьшения нагрузки на природные ресурсы и улучшения условий жизни горожан», — подчеркнул Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.