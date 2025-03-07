Ситуация с инфраструктурой ТКО: 28 регионов в зоне риска

Российский экологический оператор (РЭО) констатирует отставание 28 субъектов РФ от намеченных планов по созданию инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Существует вероятность, что запланированные объекты по переработке отходов не будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Глава РЭО Денис Буцаев сообщил о трехкратном увеличении числа невыполненных мероприятий, предусмотренных дорожными картами, в ходе совещания по вопросам обращения с ТКО, организованного на площадке Координационного центра Правительства. Он также обратил внимание на то, что в шести регионах до сих пор не внедрено мобильное приложение «Водитель ТКО», и сообщил о прогрессе в разработке дорожных карт по другим направлениям деятельности в сфере обращения с ТКО.

Динамика утверждения дорожных карт

За прошедшую неделю были утверждены еще семь дорожных карт, касающихся инвестиционных проектов в ряде регионов, включая Запорожскую и Томскую области, Кемеровскую область-Кузбасс, ЛНР, Удмуртскую Республику, Севастополь и Ставропольский край. На сегодняшний день дорожные карты утверждены в 71 субъекте РФ.

Предварительное одобрение получили дорожные карты семи регионов, среди которых Белгородская, Мурманская, Пензенская, Рязанская области, Пермский край, Республики Мордовия и Карелия. Дорожная карта Ярославской области находится на этапе рассмотрения в ППК «РЭО».

Семь регионов (Республики Бурятия, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области и Камчатский край) дорабатывают свои дорожные карты, учитывая замечания, высказанные ППК «РЭО».

По словам Дениса Буцаева, мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными дорожными картами, выявил отставание в 28 субъектах РФ по состоянию на март 2025 года. В их числе Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Свердловская, Тверская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская АО, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия) и Хакасия. Речь идет о мероприятиях, которые должны были быть выполнены еще в январе-феврале 2025 года. Он подчеркнул недопустимость трехкратного увеличения числа просроченных мероприятий за последний месяц.

Реализация дорожных карт по различным направлениям ТКО

На 4 марта 2025 года в «желтой» зоне по устойчивости региональных операторов находились 39 субъектов РФ, в «красной» зоне регионы отсутствовали. Республика Карелия перешла из «зеленой» в «желтую» зону 25 февраля 2025 года и до сих пор не представила дорожную карту на согласование в ППК «РЭО». Остальные 38 регионов утвердили дорожные карты, из которых 34 внесены в систему ФГИС УТКО.

Денис Буцаев напомнил, что отсутствие дорожной карты в ФГИС УТКО делает невозможным подтверждение выполнения запланированных мероприятий, что автоматически означает их неисполнение. В связи с этим, он отметил неисполнение дорожной карты Кабардино-Балкарской Республикой и призвал регион в срочном порядке обеспечить внесение документа в систему.

В ряде регионов (Карачаево-Черкесская Республика, Амурская и Магаданская области, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ) региональные операторы не получили банковские гарантии в установленные сроки, что является нарушением утвержденных дорожных карт.

Глава РЭО потребовал от перечисленных регионов предоставить информацию о статусе и планируемых сроках получения банковских гарантий до 10 марта, предупредив, что в противном случае ситуация в этих регионах будет рассмотрена на следующих заседаниях штаба.

В «желтой» и «красной» зонах по обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО находятся 28 субъектов РФ. Из них 24 региона утвердили дорожные карты, но только 22 внесли их в систему ФГИС УТКО. Запорожской и Курской областям рекомендовано ускорить процесс размещения данных.

По обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами дорожные карты утверждены в 36 субъектах из 37. Камчатский край перешел из «зеленой» в «желтую» зону 25 февраля 2025 года, однако до сих пор не направил дорожную карту на согласование в РЭО. Кабардино-Балкарская Республика и Курская область не разместили дорожные карты в ФГИС УТКО.

Из 36 регионов, утвердивших дорожные карты, план закупок контейнерных площадок и контейнеров на 2025 год представили только 30, причем 15 из них получили отказ в согласовании плана от РЭО.

Денис Буцаев также обратил внимание на проблему подключения региональных операторов к приложению «Водитель ТКО». Он отметил отсутствие прогресса во внедрении мобильного приложения в ряде регионов и выразил надежду на скорейшее решение вопроса с внедрением фотофиксации процесса оказания услуг населению и передачи данных через приложение во ФГИС УТКО.

Общая повестка

В ходе совещания глава РЭО обсудил с представителями отстающих регионов существующие проблемы, установил новые сроки и определил текущий статус.

Кроме того, заместитель председателя Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган представил основные положения законопроекта, направленного на правовое регулирование создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО.