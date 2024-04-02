Скворцы возвратились с юга в Подмосковье

Скворцы вернулись в Подмосковье из теплых стран. Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, сейчас пернатые активно ищут места для гнездовья.

На поиски жилища отправляются самцы. Некоторые птицы возвращаются в свои привычные дома, но гнезда могут быть уже заняты. Жители могут помочь пернатым с обустройством домиков. Однако, делать это нужно с умом.

В весенний период скворцы питаются насекомыми. Таким образом, они помогают дачникам бороться с вредителями. А летом пернатые переходят на ягоды и фрукты, чем могут всерьез причинить дискомфорт людям. В связи с этим скворечники лучше разместить подальше от огородов и и теплиц.

Можно попробовать ужиться с птицами, не перевешивая скворечник. В таком случае полезными будут отпугиватели, сооруженные из металлических крышек или компакт-дисков: скворцам не нравятся резкие звуки и блестящие предметы.