Слет эковолонтеров в Москве: более 400 участников собрались для обсуждения экологических инициатив

В столице, на территории кластера «Ломоносов», прошел общероссийский форум региональных отделений Движения «Экосистема». В событии приняли участие более 400 человек, прибывших из разных регионов страны. К ним присоединились государственные служащие, курирующие вопросы молодежной и экологической политики, в числе которых был заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев. Организационную помощь оказал Российский экологический оператор.

Ключевой темой форума стало представление обновленной модели работы «Экосистемы» и утверждение плана мероприятий на 2026 год. Участникам презентовали стратегию развития организации, направленную на усиление роли ее филиалов в субъектах РФ и вовлечение более широкого круга населения в природоохранную деятельность.

В рамках деловой программы состоялись рабочие сессии. Они были посвящены проблеме дефицита квалифицированных специалистов в экологической сфере, подключению НКО и волонтерских объединений к выполнению национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие», а также запуску и популяризации сети экоцентров по стране. На мероприятии подвели итоги всероссийской кампании «БумБатл» по сбору макулатуры, которая стартовала в марте 2025 года.