Слет эковолонтеров в Москве: более 400 участников собрались для обсуждения экологических инициатив
В столице, на территории кластера «Ломоносов», прошел общероссийский форум региональных отделений Движения «Экосистема». В событии приняли участие более 400 человек, прибывших из разных регионов страны. К ним присоединились государственные служащие, курирующие вопросы молодежной и экологической политики, в числе которых был заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев. Организационную помощь оказал Российский экологический оператор.
Ключевой темой форума стало представление обновленной модели работы «Экосистемы» и утверждение плана мероприятий на 2026 год. Участникам презентовали стратегию развития организации, направленную на усиление роли ее филиалов в субъектах РФ и вовлечение более широкого круга населения в природоохранную деятельность.
В рамках деловой программы состоялись рабочие сессии. Они были посвящены проблеме дефицита квалифицированных специалистов в экологической сфере, подключению НКО и волонтерских объединений к выполнению национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие», а также запуску и популяризации сети экоцентров по стране. На мероприятии подвели итоги всероссийской кампании «БумБатл» по сбору макулатуры, которая стартовала в марте 2025 года.
«За годы своей работы «Экосистема» сплотила 40 тысяч волонтеров, которые заботятся о родной земле. Это люди самых разных профессий и возрастов, объединенные искренним желанием изменить окружающий мир к лучшему. Движение уделяет постоянное внимание поддержке и развитию компетенций волонтеров. Регулярно проводятся форумы, слеты и обучающие программы, где добровольцы не только обмениваются опытом, но и повышают свою квалификацию в области экологии и проектной деятельности», — подчеркнул Денис Буцаев.