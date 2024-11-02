Снег и морозы ожидаются в столичном регионе на следующей неделе

Зимняя погода прогнозируется в столице и Подмосковье на следующей неделе, передает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, по прогнозу, ночью в понедельник ожидается до минус пяти градусов, а также сильный ветер и гололедица. Местами выпадет до пяти миллиметров снега.

«Можно будет слепить небольшую снежную бабу, но эта снежная радость ненадолго, так как снежный покров будет временным», - рассказал специалист.

Во вторник ночью в области ожидается до семи градусов мороза, днем — до минус четырех. В ночные часы в среду прогнозируется до минус восьми градусов, днем — около нуля.

При этом в четверг днем потеплеет, и весь выпавший снег начнет таять. В пятницу и субботу днем ожидается до семи градусов выше нуля.