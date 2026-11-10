«Снег ломает их только так»: агроном объяснил, как спасти туи и можжевельники от мокрого снега

По его словам, особенно уязвимы растения с раскидистой и многоствольной кроной: под тяжестью мокрого снега ветви расходятся в стороны, деформируются и могут ломаться. Если снег уже выпал, его можно осторожно стряхнуть с небольших ветвей мягкой щеткой или метлой, двигаясь снизу вверх. Бить по кроне палкой и сбивать примерзший лед не стоит: зимой ветви более хрупкие, и резкое движение может их сломать.

Отдельного внимания требуют молодые яблони, груши и другие плодовые деревья: их нужно осмотреть, убрать сломанные и сухие ветки, а при необходимости защитить стволы от грызунов. Молодым посадкам полезна мульча в приствольном круге, но материал не должен вплотную прилегать к коре. Еще одна проблема для вечнозеленых — зимнее иссушение: хвоя испаряет влагу даже в холод, а замерзшая почва мешает корням ее восполнять, поэтому при сухой осени хвойные стоит хорошо полить до промерзания земли. От яркого зимнего солнца Кузнецов советует установить экран из мешковины или другого дышащего материала со стороны солнца и ветра, не оборачивая всю крону пленкой.