Собрано уже полтонны: волонтеры приглашают клинчан сдать ненужную макулатуру

Клинчане активно включились в осенний сезон всероссийской акции «Бумбатл», собрав на данный момент уже полтонны макулатуры. Одними из самых результативных участников стали воспитанники и педагоги центра детства «Жемчужинка», организовавшие собственный экологический батл внутри учреждения.

Так, «жемчужинам» удалось собрать почти 300 кг вторсырья — старые журналы, книги и картонные коробки.

«Конечно же, как любой батл — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры. Поэтому у себя в центре мы проводим свои «соревнования» с индивидуальным зачетом. Ну и мы хотим, чтобы округ наш тоже звучал в числе лидеров по области!» — рассказала Наталья Грибкова, руководитель волонтерского объединения «Добрые сердца «Жемчужинки».

Активисты видят растущую активность горожан. Волонтер семейной организации «Подсолнух» Мария Виноградова отмечает, что на сегодня в пункте около 700 кг макулатуры. Она напомнила, что есть еще 10 дней, за которые можно сдать накопившееся бумажные отходы. Например, клинчане могут пользоваться этим каждую среду с 14:00 до 16:00 и субботу с 12:00 до 14:00. Сборы осуществляют на складе организации «Подсолнух» по адресу: ул. Станционная, д. 10 (за магазином «Ваш дом»).

Акция продлится до конца ноября, что дает клинчанам реальный шанс увеличить вклад муниципалитета в общий рейтинг. Мотивацией для участников служат не только экологические цели: победители «Бумбатла» в Московской области получат билеты на культурные или спортивные мероприятия. За новостями соревнования и детальными результатами можно следить на официальном сайте проекта, где будет опубликована финальная статистика и имена самых активных защитников природы из Клина.