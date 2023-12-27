Собственнику земли в подмосковной деревне Жуковка дали полгода на рекультивацию

Правообладателю земельных участков в деревне Жуковка в Городском округе Пушкинский, допустившему захламление земель сельскохозяйственного назначения, дали время на их рекультивацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Напоминаем, что ранее в ходе надзорных мероприятий было установлено, что на участки сельскохозяйственного назначения были завезены и незаконно размещены строительные отходы и грунты. Кроме того, данные земли не возделывались, заросли борщевиком Сосновского и другими сорняками.

Тогда администрация муниципалитета подала исковое заявление о понуждении правообладателя к рекультивации нарушенных земель, представители ведомства в суде поддержали исковые требования.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что суд вынес решение в пользу истца. В ходе повторного заседания суд уточнил срок исполнения решения: ответчик обязан рекультивировать земли в течение полугода после вступления последнего решения в законную силу.