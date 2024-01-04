Солнечное гало можно было увидеть в Красногорске

Жители Красногорска сегодня утром стали свидетелями редкого природного явления — солнечного гало, сообщает РИАМО. Запечатлеть его удалось в Эко-Парке «Губайловский».

Солнечное гало появляется благодаря множеству кристаллов замерзшей воды в перистых облаках — на высоте около десяти километров. Лучи солнца проходят через кристаллы и преломляются. В результате вокруг него возникает вторичное свечение.

В четверг температура воздуха в городском округе составила 29 градусов ниже нуля. Согласно прогнозам, аномальные морозы на территории муниципалитета и всего региона продержатся до конца новогодних праздников.