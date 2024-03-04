Состояние ГТС проверят в Подмосковье в рамках подготовки к паводку

Состояние всех гидротехнических сооружений проверят в Подмосковье в рамках подготовки к паводку. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В общей сложности в регионе расположено 1534 ГТС. Повреждение 70% из них не повлечет ущерба. Однако, оставшиеся 30% подлежат постоянному контролю. Их состояние проверят совместно с МЧС до пятнадцатого марта.

По словам министра, по итогу паводка прошлого года комиссия министерства обследовала территории двадцати двух садовых товариществ в четырнадцати муниципалитетах. Эта работа позволила выявить причины подтоплений. Ключевыми из них стали несоблюдение границ водоохранных и береговых зон при строительстве, отсутствие проектов по укреплению берегов и обустройству дренажных систем и водоотводных каналов, а также складирование снега в границах береговых линий.

Вскрытие рек ото льда в области ожидается во второй половине текущего месяца.