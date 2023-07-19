Сотрудники Шатурской ГРЭС и волонтеры собрали около двух тонн мусора в рамках акции «Вода России»

Энергетики филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», члены Автономной некоммерческой организации «Заслуженный отдых» и волонтеры молодежного центра Шатуры накануне убирали берега озера Святое. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что всего более пятидесяти человек, вооружившись пакетами и перчатками, очистили два километра прибрежной зоны дамбы, которая пользуется популярностью у жителей и гостей муниципалитета в качестве места отдыха и рыбалки.

«Цель подобных мероприятий — развитие чувства гордости и ответственности за природу родного края, а также воспитание бережного отношения к окружающей среде», — подчеркнула руководитель пресс-службы компании Евгения Метелкина.

Ранее стало известно, что очистку четырнадцати прудов провели в Дмитрове в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».