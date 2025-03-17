Совещание по вопросам обращения с ТКО прошло с участием гендиректора РЭО на Кубани

17 марта Денис Буцаев, возглавляющий Российский экологический оператор, посетил Краснодарский край с рабочим визитом. В рамках поездки он ознакомился с ситуацией в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Геленджике и осмотрел полигон, расположенный в окрестностях Новороссийска.

В ходе визита глава РЭО обсудил с краевым руководством перспективы модернизации новороссийского полигона, включая возможность предоставления финансовой поддержки со стороны РЭО. На оперативном совещании, в котором приняли участие вице-губернатор Кубани Евгений Пергун и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, были затронуты вопросы развития отрасли обращения с ТКО и достижение установленных национальным проектом показателей.

По словам Буцаева, ключевым пунктом стало обсуждение реконструкции полигона, которая позволит сократить долю захоронения ТКО в зоне деятельности регионального оператора в Новороссийске до менее чем 50%. Объем инвестиций в данный проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей, и РЭО рассматривает возможность его финансирования. Также участники совещания обсудили недавнее возгорание на полигоне, меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем и приняли ряд технических и организационных решений.

В Геленджике Буцаев совместно с мэром города Алексеем Богодистовым и Евгением Пергуном обсудил функционирование местной системы обращения с ТКО. Следует отметить, что отходы из Геленджика направляются на новороссийский полигон.

В настоящее время в Новороссийске функционирует оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на полигоне «Терра-Н». Благодаря оперативным мерам удалось остановить распространение огня, и в ближайшие дни планируется полностью потушить оставшиеся очаги.

В тушении пожара задействованы 140 человек и 40 единиц техники, включая ресурсы собственника полигона, муниципалитета и соседних районов. Для тушения возгорания было использовано 23 000 кубометров грунта.

Полигон, расположенный в урочище горы Щелба, имеет проектную мощность 160 тысяч тонн в год и принимает отходы как из Новороссийска, так и из Геленджика.