Создание объекта по обработке и утилизации отходов профинансируют за счет выпуска облигаций в Ленинградской области

Соглашение о финансировании инвестиционного проекта заключено между Российским экологическим оператором, Альфа-Банком и Управляющей компанией по обращению с отходами Ленинградской области. Проект предусматривает создание современного комплекса с пропускной способностью до 300 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в 6,9 миллиарда рублей, при этом РЭО обеспечит 90% необходимого финансирования. Подписание документов состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы рассматриваем возможность финансирования строительства комплекса „Рахья“ в Ленинградской области. Общая стоимость капиталовложений, по нашим оценкам, составит 6,9 миллиарда рублей. Российский экологический оператор планирует инвестировать в этот проект, используя средства от размещения облигаций, — заявила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Мы предоставим управляющей компании заемные средства, а банк выступит покупателем облигаций».

«Строительство комплекса „Рахья“ позволит Ленинградской области решить одну из ключевых задач в области обращения с отходами и значительно повысить уровень экологической устойчивости региона. Реализация этого проекта будет способствовать достижению целей национального проекта „Экология“, в частности, сокращению объемов захоронения отходов на полигонах в два раза и обеспечению полной обработки отходов», — подчеркнул председатель совета директоров АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Михаил Смирнов.

Комплекс будет включать в себя установку для обработки твердых коммунальных отходов мощностью до 300 тысяч тонн в год, установку для компостирования (до 88,5 тысячи тонн) и полигон для размещения остатков (до 120,5 тысячи тонн). Завершение строительства и ввод комплекса в эксплуатацию запланированы до конца 2026 года.