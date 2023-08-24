Спасатели вызволили щенка из вентиляции в Павловском Посаде
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили щенка, который застрял в вентиляции. Случай произошел в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее щенок из любопытства засунул голову в вентиляционное отверстие и застрял.
Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и освободили животное. Помощь ветеринара ему не потребовалась.
«Спасатели передали любознайку обрадованной женщине, которая поблагодарила специалистов за оказанную помощь», - рассказал старший смены Михаил Почитаев.