Специалист охотнадзора помог в спасении краснокнижного лебедя кликуна в подмосковном Дмитрове

В службу Системы-112 обратилась жительница одной из деревень из Дмитровского городского округа и рассказала, что на ее участок приземлился лебедь, которому необходима помощь. О чем оперативно сообщили главному инспектору охотнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Александру Капаеву.

Отмечается, что тогда инспектор обратился к егерю местного охотхозяйства, который приехал на место и отловил птицу, ей оказался краснокнижный лебедь-кликун. Затем редкого пернатого аккуратно погрузили в машину и доставили на осмотр к ветеринарам в Дмитровскую ветеринарную станцию.

Примечательно, что подобные птицы занесены в Красную книгу региона, как вид, находящийся на грани исчезновения. По сообщениям специалистов, лебедь-кликун оказался достаточно крупных размеров. По началу он был напуган, размахивал крыльями и шипел, но затем немного успокоился и позволил провести необходимые медицинские процедуры.

Рентгена позволил ветеринарам установить перелом лучевой кости одного крыла, поэтому для успешного выздоровления было решено поместить на время в Центр спасения диких животных. По прогнозам врачей птица должна быстро восстановиться, после чего ее можно будет выпустить обратно в природу.

Никто не остался в стороне, уже поступили предложение от школьников помочь собрать средства на реабилитацию и лечение лебедя. Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что приятно видеть, что в нашем регионе проживает столько ответственных и неравнодушных к чужому горю граждан.