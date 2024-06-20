Специалисты лесного хозяйства устраняют последствия урагана в Подмосковье

Специалисты лесного хозяйства региона устраняют последствия урагана «Эдгар» в Подмосковье. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Как рассказали в ведомстве, на территории многих лесничеств ураганом были повалены деревья, в том числе на дороги, которые ведут к населенным пунктам.

Лесопатрульные автомобили лесничих Подмосковья оснащены всем необходимым для проведения оперативных работ в лесу, поэтому обрушившиеся деревья убирают быстро.

Жителей призвали сообщать о поваленных деревьях на дорогах в службу «112».