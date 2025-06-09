Специалисты обсудили вопросы экологического мониторинга на площадке (ЦИПР) в Нижнем Новгороде

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» были представлены первые итоги разработки государственной информационной системы (ГИС) под названием «Экомониторинг». Задача этого проекта собрать в единую систему сведения о качестве атмосферы, водных ресурсов, состоянии лесов, недр, животного мира, а также информацию об объектах, оказывающих негативное влияние на экологию. Это позволит оперативно принимать необходимые решения и обеспечит возможности для общественного контроля. Важную роль в подготовке тематической сессии по экологическому мониторингу сыграли эксперты Российского экологического оператора.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, «Экомониторинг» станет удобным и доступным способом получения информации об экологической ситуации в России, охватывая широкий спектр данных, начиная от объемов промышленных выбросов и заканчивая состоянием лесных и водных объектов. Органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях смогут быстро реагировать на экологические инциденты и разрабатывать стратегические планы в сфере охраны природы. Бизнес получит данные для оценки инвестиционной привлекательности территорий и контроля за своим воздействием на окружающую среду. Граждане и экологические организации в свою очередь получат инструменты для осуществления общественного мониторинга и направления обращений. Особое значение придается использованию современных технологических решений, в частности искусственного интеллекта, для обработки больших объемов информации.

В основе ФГИС «Экомониторинг» лежит платформа «ГосТех». Система объединит 16 видов государственного мониторинга и 7 дополнительных направлений, структурированных по 19 модулям. В настоящее время разработан модуль «Воздух», охватывающий более 450 городов и населенных пунктов. Подписаны необходимые нормативно-правовые акты, а также заключен государственный контракт на создание самой системы.

В мероприятии приняли участие специалисты из различных регионов, успешно применяющие методы мониторинга ключевых показателей состояния окружающей среды (таких, как качество атмосферного воздуха, лесные пожары и наводнения), а также представители компаний, предлагающих инновационные технологии в сфере экологического мониторинга.