Специалисты рассказали, как обеспечивается контроль за состоянием лесов в Зарайске

Специалисты рассказали, как обеспечивается контроль за состоянием лесных территорий в Зарайске. Лесничие проводят плановые патрулирования, сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь» .

По словам старшего участкового лесничего Зарайского участкового лесничества Евгения Константинова, все места отдыха в лесах обслуживаются ГКУ МО «Центрлесхоз». Это беседки с лавочками, которые по периметру окопаны минерализованной полосой. Внутри создают две ямы – для костра и мусора.

«Сотрудники организации вывозят мусор и окашивают траву вокруг по графику» - сказал он.

Вместе с ведущим инженером-лесопатологом Луховицкого лесничества Михаилом Дементьевым Константинов выехал на проверку мест отдыха возле Широбоково, Титово и Протекино. Возле одного из населенных пунктов обнаружили туристов. Специалисты напомнили им о правилах разведения костров и об административной ответственности.

Также в рамках патрулирования лесничие осмотрели деревья. Особое внимание уделили непарному шелкопряду. В этом году от гусениц страдают леса на юго-востоке Подмосковья. Как рассказал Дементьев, шелкопряд поражает более 300 видов растений.

«Гусеницы этой бабочки питаются листвой, здоровые деревья неплохо переносят поражение, а вот ослабленные могут засохнуть», - отметил он.

Также в лесах продолжается борьба с борщевиком. Работы проводятся в три этапа в мае, июне и июле. В настоящее время они завершены.